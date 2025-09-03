Kris (KRIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.93% Promjena cijene (1D) -3.53% Promjena cijene (7D) +9.13% Promjena cijene (7D) +9.13%

Kris (KRIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KRIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KRIS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KRIS se promijenio za -2.93% u posljednjih sat vremena, -3.53% u posljednjih 24 sata i +9.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kris (KRIS)

Tržišna kapitalizacija $ 298.36K$ 298.36K $ 298.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 298.36K$ 298.36K $ 298.36K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kris je $ 298.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KRIS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 298.36K.