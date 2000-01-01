Kolytics (KOLT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kolytics (KOLT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kolytics (KOLT) Informacije Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 “calls” to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns. Službena web stranica: https://kolytics.pro Bijela knjiga: https://kolytics.gitbook.io Kupi KOLT odmah!

Kolytics (KOLT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kolytics (KOLT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 649.75K $ 649.75K $ 649.75K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 8.00M $ 8.00M $ 8.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 812.19K $ 812.19K $ 812.19K Povijesni maksimum: $ 0.241981 $ 0.241981 $ 0.241981 Povijesni minimum: $ 0.0220526 $ 0.0220526 $ 0.0220526 Trenutna cijena: $ 0.081183 $ 0.081183 $ 0.081183 Saznajte više o cijeni Kolytics (KOLT)

Kolytics (KOLT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kolytics (KOLT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KOLT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KOLT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KOLT tokena, istražite KOLT cijenu tokena uživo!

