Kolytics (KOLT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.071601 $ 0.071601 $ 0.071601 24-satna najniža cijena $ 0.074296 $ 0.074296 $ 0.074296 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.071601$ 0.071601 $ 0.071601 24-satna najviša cijena $ 0.074296$ 0.074296 $ 0.074296 Najviša cijena ikada $ 0.241981$ 0.241981 $ 0.241981 Najniža cijena $ 0.0220526$ 0.0220526 $ 0.0220526 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.51% Promjena cijene (7D) +16.94% Promjena cijene (7D) +16.94%

Kolytics (KOLT) cijena u stvarnom vremenu je $0.073962. Tijekom protekla 24 sata, KOLTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.071601 i najviše cijene $ 0.074296, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOLT je $ 0.241981, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0220526.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOLT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.51% u posljednjih 24 sata i +16.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kolytics (KOLT)

Tržišna kapitalizacija $ 591.70K$ 591.70K $ 591.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 739.62K$ 739.62K $ 739.62K Količina u optjecaju 8.00M 8.00M 8.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kolytics je $ 591.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOLT je 8.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 739.62K.