Više o KOLT

KOLT Informacije o cijeni

KOLT Bijela knjiga

KOLT Službena web stranica

KOLT Tokenomija

KOLT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Kolytics Logotip

Kolytics Cijena (KOLT)

Neuvršten

1 KOLT u USD cijena uživo:

$0.073962
$0.073962$0.073962
+2.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Kolytics (KOLT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:48:11 (UTC+8)

Kolytics (KOLT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.071601
$ 0.071601$ 0.071601
24-satna najniža cijena
$ 0.074296
$ 0.074296$ 0.074296
24-satna najviša cijena

$ 0.071601
$ 0.071601$ 0.071601

$ 0.074296
$ 0.074296$ 0.074296

$ 0.241981
$ 0.241981$ 0.241981

$ 0.0220526
$ 0.0220526$ 0.0220526

--

+2.51%

+16.94%

+16.94%

Kolytics (KOLT) cijena u stvarnom vremenu je $0.073962. Tijekom protekla 24 sata, KOLTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.071601 i najviše cijene $ 0.074296, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOLT je $ 0.241981, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0220526.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOLT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.51% u posljednjih 24 sata i +16.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kolytics (KOLT)

$ 591.70K
$ 591.70K$ 591.70K

--
----

$ 739.62K
$ 739.62K$ 739.62K

8.00M
8.00M 8.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kolytics je $ 591.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOLT je 8.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 739.62K.

Kolytics (KOLT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kolytics u USD iznosila je $ +0.00181074.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kolytics u USD iznosila je $ -0.0223910561.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kolytics u USD iznosila je $ -0.0007634579.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kolytics u USD iznosila je $ +0.0422500759277303.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00181074+2.51%
30 dana$ -0.0223910561-30.27%
60 dana$ -0.0007634579-1.03%
90 dana$ +0.0422500759277303+133.23%

Što je Kolytics (KOLT)

Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 “calls” to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Kolytics Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kolytics (KOLT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kolytics (KOLT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kolytics.

Provjerite Kolytics predviđanje cijene sada!

KOLT u lokalnim valutama

Kolytics (KOLT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kolytics (KOLT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KOLT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kolytics (KOLT)

Koliko Kolytics (KOLT) vrijedi danas?
Cijena KOLT uživo u USD je 0.073962 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KOLT u USD?
Trenutačna cijena KOLT u USD je $ 0.073962. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kolytics?
Tržišna kapitalizacija za KOLT je $ 591.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KOLT?
Količina u optjecaju za KOLT je 8.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KOLT?
KOLT je postigao ATH cijenu od 0.241981 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KOLT?
KOLT je vidio ATL cijenu od 0.0220526 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KOLT?
24-satni obujam trgovanja za KOLT je -- USD.
Hoće li KOLT još narasti ove godine?
KOLT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KOLT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:48:11 (UTC+8)

Kolytics (KOLT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.