KnockOut Games Cijena danas

Trenutačna cijena KnockOut Games (GG) danas je $ 0.00125911, s promjenom od 4.83% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GG u USD je $ 0.00125911 po GG.

KnockOut Games trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,252,157, s količinom u optjecaju od 1.00B GG. Tijekom posljednja 24 sata, GG trgovao je između $ 0.00116285 (niska) i $ 0.00127798 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00457556, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GG se kretao +0.53% u posljednjem satu i -4.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu KnockOut Games (GG)

Tržišna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

