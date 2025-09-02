Kibble (KIBBLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00382413 $ 0.00382413 $ 0.00382413 24-satna najniža cijena $ 0.00401037 $ 0.00401037 $ 0.00401037 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00382413$ 0.00382413 $ 0.00382413 24-satna najviša cijena $ 0.00401037$ 0.00401037 $ 0.00401037 Najviša cijena ikada $ 0.051158$ 0.051158 $ 0.051158 Najniža cijena $ 0.0030904$ 0.0030904 $ 0.0030904 Promjena cijene (1H) -1.34% Promjena cijene (1D) -0.67% Promjena cijene (7D) -0.80% Promjena cijene (7D) -0.80%

Kibble (KIBBLE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00393773. Tijekom protekla 24 sata, KIBBLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00382413 i najviše cijene $ 0.00401037, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIBBLE je $ 0.051158, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0030904.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIBBLE se promijenio za -1.34% u posljednjih sat vremena, -0.67% u posljednjih 24 sata i -0.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kibble (KIBBLE)

Tržišna kapitalizacija $ 705.25K$ 705.25K $ 705.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Količina u optjecaju 177.00M 177.00M 177.00M Ukupna količina 338,582,454.21098053 338,582,454.21098053 338,582,454.21098053

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kibble je $ 705.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KIBBLE je 177.00M, s ukupnom količinom od 338582454.21098053. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.35M.