Kibble Logotip

Kibble Cijena (KIBBLE)

Neuvršten

1 KIBBLE u USD cijena uživo:

$0.00398446
+1.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Kibble (KIBBLE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:06:07 (UTC+8)

Kibble (KIBBLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00382413
24-satna najniža cijena
$ 0.00401037
24-satna najviša cijena

$ 0.00382413
$ 0.00401037
$ 0.051158
$ 0.0030904
-1.34%

-0.67%

-0.80%

-0.80%

Kibble (KIBBLE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00393773. Tijekom protekla 24 sata, KIBBLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00382413 i najviše cijene $ 0.00401037, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIBBLE je $ 0.051158, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0030904.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIBBLE se promijenio za -1.34% u posljednjih sat vremena, -0.67% u posljednjih 24 sata i -0.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kibble (KIBBLE)

$ 705.25K
--
$ 1.35M
177.00M
338,582,454.21098053
Trenutačna tržišna kapitalizacija Kibble je $ 705.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KIBBLE je 177.00M, s ukupnom količinom od 338582454.21098053. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.35M.

Kibble (KIBBLE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kibble u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kibble u USD iznosila je $ -0.0002919590.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kibble u USD iznosila je $ +0.0001963521.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kibble u USD iznosila je $ -0.000725798845790529.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.67%
30 dana$ -0.0002919590-7.41%
60 dana$ +0.0001963521+4.99%
90 dana$ -0.000725798845790529-15.56%

Što je Kibble (KIBBLE)

Cat.town is a Idle game built on a custom Smart Contract on Base. Cat.town is backed by the Kibble token to give players an in-game currency to use to buy accessories for their cats as well as buy special items within the game.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Kibble (KIBBLE)

Službena web-stranica

Kibble Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kibble (KIBBLE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kibble (KIBBLE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kibble.

Provjerite Kibble predviđanje cijene sada!

KIBBLE u lokalnim valutama

Kibble (KIBBLE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kibble (KIBBLE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KIBBLE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kibble (KIBBLE)

Koliko Kibble (KIBBLE) vrijedi danas?
Cijena KIBBLE uživo u USD je 0.00393773 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KIBBLE u USD?
Trenutačna cijena KIBBLE u USD je $ 0.00393773. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kibble?
Tržišna kapitalizacija za KIBBLE je $ 705.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KIBBLE?
Količina u optjecaju za KIBBLE je 177.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KIBBLE?
KIBBLE je postigao ATH cijenu od 0.051158 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KIBBLE?
KIBBLE je vidio ATL cijenu od 0.0030904 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KIBBLE?
24-satni obujam trgovanja za KIBBLE je -- USD.
Hoće li KIBBLE još narasti ove godine?
KIBBLE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KIBBLE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.