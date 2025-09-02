Kasper (KASPER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00181614$ 0.00181614 $ 0.00181614 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.61% Promjena cijene (1D) -10.70% Promjena cijene (7D) -16.29% Promjena cijene (7D) -16.29%

Kasper (KASPER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KASPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KASPER je $ 0.00181614, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KASPER se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, -10.70% u posljednjih 24 sata i -16.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kasper (KASPER)

Tržišna kapitalizacija $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Količina u optjecaju 28.70B 28.70B 28.70B Ukupna količina 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kasper je $ 2.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KASPER je 28.70B, s ukupnom količinom od 28700000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.08M.