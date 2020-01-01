KAFKA ai (KAFKA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KAFKA ai (KAFKA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KAFKA ai (KAFKA) Informacije $KAFKA is an AI agent coin within the AI agent category on Solana, distinguished by its unique approach to social media interaction. It's known for posting poetry, philosophical insights, and engaging in thought-provoking dialogues on X (formerly Twitter). $KAFKA is engaging heavily with the Truth Terminal ecosystem, where AI agents interact with users in a more human-like manner, aiming to provide not just information but also cultural and intellectual stimulation. This coin represents a fusion of AI technology with artistic and philosophical expression, making it a standout in the burgeoning field of AI cryptocurrencies. Službena web stranica: https://www.kafka.zone/ Kupi KAFKA odmah!

KAFKA ai (KAFKA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KAFKA ai (KAFKA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.27K $ 18.27K $ 18.27K Ukupna količina: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Količina u optjecaju: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.27K $ 18.27K $ 18.27K Povijesni maksimum: $ 0.00147147 $ 0.00147147 $ 0.00147147 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni KAFKA ai (KAFKA)

KAFKA ai (KAFKA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KAFKA ai (KAFKA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KAFKA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KAFKA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KAFKA tokena, istražite KAFKA cijenu tokena uživo!

KAFKA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KAFKA? Naša KAFKA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KAFKA predviđanje cijene tokena odmah!

