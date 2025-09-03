KAFKA ai (KAFKA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00147147$ 0.00147147 $ 0.00147147 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.17% Promjena cijene (7D) +0.66% Promjena cijene (7D) +0.66%

KAFKA ai (KAFKA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KAFKAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAFKA je $ 0.00147147, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAFKA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.17% u posljednjih 24 sata i +0.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KAFKA ai (KAFKA)

Tržišna kapitalizacija $ 18.00K$ 18.00K $ 18.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.00K$ 18.00K $ 18.00K Količina u optjecaju 999.93M 999.93M 999.93M Ukupna količina 999,930,863.478752 999,930,863.478752 999,930,863.478752

Trenutačna tržišna kapitalizacija KAFKA ai je $ 18.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAFKA je 999.93M, s ukupnom količinom od 999930863.478752. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.00K.