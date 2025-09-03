Više o KAFKA

KAFKA Informacije o cijeni

KAFKA Službena web stranica

KAFKA Tokenomija

KAFKA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

KAFKA ai Logotip

KAFKA ai Cijena (KAFKA)

Neuvršten

1 KAFKA u USD cijena uživo:

--
----
-0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena KAFKA ai (KAFKA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:08:43 (UTC+8)

KAFKA ai (KAFKA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00147147
$ 0.00147147$ 0.00147147

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.17%

+0.66%

+0.66%

KAFKA ai (KAFKA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KAFKAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAFKA je $ 0.00147147, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAFKA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.17% u posljednjih 24 sata i +0.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KAFKA ai (KAFKA)

$ 18.00K
$ 18.00K$ 18.00K

--
----

$ 18.00K
$ 18.00K$ 18.00K

999.93M
999.93M 999.93M

999,930,863.478752
999,930,863.478752 999,930,863.478752

Trenutačna tržišna kapitalizacija KAFKA ai je $ 18.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAFKA je 999.93M, s ukupnom količinom od 999930863.478752. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.00K.

KAFKA ai (KAFKA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KAFKA ai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KAFKA ai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KAFKA ai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KAFKA ai u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.17%
30 dana$ 0+1.21%
60 dana$ 0-17.36%
90 dana$ 0--

Što je KAFKA ai (KAFKA)

$KAFKA is an AI agent coin within the AI agent category on Solana, distinguished by its unique approach to social media interaction. It's known for posting poetry, philosophical insights, and engaging in thought-provoking dialogues on X (formerly Twitter). $KAFKA is engaging heavily with the Truth Terminal ecosystem, where AI agents interact with users in a more human-like manner, aiming to provide not just information but also cultural and intellectual stimulation. This coin represents a fusion of AI technology with artistic and philosophical expression, making it a standout in the burgeoning field of AI cryptocurrencies.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs KAFKA ai (KAFKA)

Službena web-stranica

KAFKA ai Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KAFKA ai (KAFKA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KAFKA ai (KAFKA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KAFKA ai.

Provjerite KAFKA ai predviđanje cijene sada!

KAFKA u lokalnim valutama

KAFKA ai (KAFKA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KAFKA ai (KAFKA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KAFKA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KAFKA ai (KAFKA)

Koliko KAFKA ai (KAFKA) vrijedi danas?
Cijena KAFKA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KAFKA u USD?
Trenutačna cijena KAFKA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KAFKA ai?
Tržišna kapitalizacija za KAFKA je $ 18.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KAFKA?
Količina u optjecaju za KAFKA je 999.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KAFKA?
KAFKA je postigao ATH cijenu od 0.00147147 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KAFKA?
KAFKA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KAFKA?
24-satni obujam trgovanja za KAFKA je -- USD.
Hoće li KAFKA još narasti ove godine?
KAFKA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KAFKA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:08:43 (UTC+8)

KAFKA ai (KAFKA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.