Juicebox (JBX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02278469$ 0.02278469 $ 0.02278469 Najniža cijena $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Promjena cijene (1H) -0.39% Promjena cijene (1D) -0.37% Promjena cijene (7D) -11.13% Promjena cijene (7D) -11.13%

Juicebox (JBX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JBXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JBX je $ 0.02278469, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JBX se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, -0.37% u posljednjih 24 sata i -11.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Juicebox (JBX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Količina u optjecaju 1.84B 1.84B 1.84B Ukupna količina 2,014,201,309.518348 2,014,201,309.518348 2,014,201,309.518348

Trenutačna tržišna kapitalizacija Juicebox je $ 1.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JBX je 1.84B, s ukupnom količinom od 2014201309.518348. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.76M.