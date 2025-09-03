Juice ($JUICE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.07248 $ 0.07248 $ 0.07248 24-satna najniža cijena $ 0.073387 $ 0.073387 $ 0.073387 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.07248$ 0.07248 $ 0.07248 24-satna najviša cijena $ 0.073387$ 0.073387 $ 0.073387 Najviša cijena ikada $ 0.76994$ 0.76994 $ 0.76994 Najniža cijena $ 0.050645$ 0.050645 $ 0.050645 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.18% Promjena cijene (7D) -6.17% Promjena cijene (7D) -6.17%

Juice ($JUICE) cijena u stvarnom vremenu je $0.073333. Tijekom protekla 24 sata, $JUICEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.07248 i najviše cijene $ 0.073387, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $JUICE je $ 0.76994, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.050645.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $JUICE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.18% u posljednjih 24 sata i -6.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Juice ($JUICE)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 733.33K$ 733.33K $ 733.33K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Juice je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $JUICE je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 733.33K.