Joystream (JOY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Joystream (JOY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Joystream (JOY) Informacije Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control. Službena web stranica: https://www.joystream.org/ Bijela knjiga: https://www.joystream.org/lightpaper.pdf Kupi JOY odmah!

Joystream (JOY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Joystream (JOY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 911.53K $ 911.53K $ 911.53K Ukupna količina: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B Količina u optjecaju: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 925.63K $ 925.63K $ 925.63K Povijesni maksimum: $ 0.060149 $ 0.060149 $ 0.060149 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00083702 $ 0.00083702 $ 0.00083702 Saznajte više o cijeni Joystream (JOY)

Joystream (JOY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Joystream (JOY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JOY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JOY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JOY tokena, istražite JOY cijenu tokena uživo!

JOY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JOY? Naša JOY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte JOY predviđanje cijene tokena odmah!

