JACK (JACK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00143808$ 0.00143808 $ 0.00143808 Najniža cijena $ 0.00000952$ 0.00000952 $ 0.00000952 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -12.77% Promjena cijene (7D) -12.77%

JACK (JACK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001509. Tijekom protekla 24 sata, JACKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JACK je $ 0.00143808, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000952.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JACK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -12.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JACK (JACK)

Tržišna kapitalizacija $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JACK je $ 15.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JACK je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.09K.