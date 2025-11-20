Itty Bitty Cijena danas

Trenutačna cijena Itty Bitty (ITTY) danas je $ 0.00007906, s promjenom od 12.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ITTY u USD je $ 0.00007906 po ITTY.

Itty Bitty trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 79,463, s količinom u optjecaju od 999.85M ITTY. Tijekom posljednja 24 sata, ITTY trgovao je između $ 0.00007237 (niska) i $ 0.00009101 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00045914, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00005425.

U kratkoročnim performansama, ITTY se kretao -1.66% u posljednjem satu i -42.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Itty Bitty (ITTY)

Tržišna kapitalizacija $ 79.46K$ 79.46K $ 79.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 79.46K$ 79.46K $ 79.46K Količina u optjecaju 999.85M 999.85M 999.85M Ukupna količina 999,853,934.06741 999,853,934.06741 999,853,934.06741

