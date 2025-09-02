Ionic Protocol (ION) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.069396$ 0.069396 $ 0.069396 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) -1.74% Promjena cijene (7D) -8.82% Promjena cijene (7D) -8.82%

Ionic Protocol (ION) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ION je $ 0.069396, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ION se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -1.74% u posljednjih 24 sata i -8.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ionic Protocol (ION)

Tržišna kapitalizacija $ 114.22K$ 114.22K $ 114.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 378.73K$ 378.73K $ 378.73K Količina u optjecaju 301.58M 301.58M 301.58M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ionic Protocol je $ 114.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ION je 301.58M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 378.73K.