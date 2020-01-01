INVITE Token (INVITE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u INVITE Token (INVITE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

INVITE Token (INVITE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za INVITE Token (INVITE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 101.50K $ 101.50K $ 101.50K Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Povijesni maksimum: $ 0.0154728 $ 0.0154728 $ 0.0154728 Povijesni minimum: $ 0.00149508 $ 0.00149508 $ 0.00149508 Trenutna cijena: $ 0.00203002 $ 0.00203002 $ 0.00203002 Saznajte više o cijeni INVITE Token (INVITE)

INVITE Token (INVITE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike INVITE Token (INVITE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj INVITE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja INVITE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku INVITE tokena, istražite INVITE cijenu tokena uživo!

