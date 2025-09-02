Više o INVITE

INVITE Token Logotip

INVITE Token Cijena (INVITE)

Neuvršten

1 INVITE u USD cijena uživo:

$0.00216605
+1.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena INVITE Token (INVITE)
INVITE Token (INVITE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00207685
24-satna najniža cijena
$ 0.00217503
24-satna najviša cijena

$ 0.00207685
$ 0.00217503
$ 0.0154728
$ 0.00149508
+0.23%

+1.84%

+26.15%

+26.15%

INVITE Token (INVITE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00216605. Tijekom protekla 24 sata, INVITEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00207685 i najviše cijene $ 0.00217503, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INVITE je $ 0.0154728, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00149508.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INVITE se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, +1.84% u posljednjih 24 sata i +26.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu INVITE Token (INVITE)

$ 108.20K
--
$ 1.08M
50.00M
500,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija INVITE Token je $ 108.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INVITE je 50.00M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.08M.

INVITE Token (INVITE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz INVITE Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz INVITE Token u USD iznosila je $ +0.0006552849.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz INVITE Token u USD iznosila je $ -0.0005395985.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz INVITE Token u USD iznosila je $ -0.0012242717663099464.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.84%
30 dana$ +0.0006552849+30.25%
60 dana$ -0.0005395985-24.91%
90 dana$ -0.0012242717663099464-36.11%

Što je INVITE Token (INVITE)

INVITE is the biggest social growth tool on TG and Ton, with largest Web3 holders community. It is a community project empowered by UXLINK infrastructure.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

INVITE Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će INVITE Token (INVITE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših INVITE Token (INVITE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za INVITE Token.

Provjerite INVITE Token predviđanje cijene sada!

INVITE u lokalnim valutama

INVITE Token (INVITE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike INVITE Token (INVITE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INVITE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o INVITE Token (INVITE)

Koliko INVITE Token (INVITE) vrijedi danas?
Cijena INVITE uživo u USD je 0.00216605 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INVITE u USD?
Trenutačna cijena INVITE u USD je $ 0.00216605. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija INVITE Token?
Tržišna kapitalizacija za INVITE je $ 108.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INVITE?
Količina u optjecaju za INVITE je 50.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INVITE?
INVITE je postigao ATH cijenu od 0.0154728 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INVITE?
INVITE je vidio ATL cijenu od 0.00149508 USD.
Koliki je obujam trgovanja za INVITE?
24-satni obujam trgovanja za INVITE je -- USD.
Hoće li INVITE još narasti ove godine?
INVITE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INVITE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.