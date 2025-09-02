INVITE Token (INVITE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00207685 $ 0.00207685 $ 0.00207685 24-satna najniža cijena $ 0.00217503 $ 0.00217503 $ 0.00217503 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00207685$ 0.00207685 $ 0.00207685 24-satna najviša cijena $ 0.00217503$ 0.00217503 $ 0.00217503 Najviša cijena ikada $ 0.0154728$ 0.0154728 $ 0.0154728 Najniža cijena $ 0.00149508$ 0.00149508 $ 0.00149508 Promjena cijene (1H) +0.23% Promjena cijene (1D) +1.84% Promjena cijene (7D) +26.15% Promjena cijene (7D) +26.15%

INVITE Token (INVITE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00216605. Tijekom protekla 24 sata, INVITEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00207685 i najviše cijene $ 0.00217503, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INVITE je $ 0.0154728, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00149508.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INVITE se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, +1.84% u posljednjih 24 sata i +26.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu INVITE Token (INVITE)

Tržišna kapitalizacija $ 108.20K$ 108.20K $ 108.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Količina u optjecaju 50.00M 50.00M 50.00M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija INVITE Token je $ 108.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INVITE je 50.00M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.08M.