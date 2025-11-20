Interactively Cijena danas

Trenutačna cijena Interactively ($IXLY) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $IXLY u USD je -- po $IXLY.

Interactively trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,854.35, s količinom u optjecaju od 998.71M $IXLY. Tijekom posljednja 24 sata, $IXLY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, $IXLY se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Interactively ($IXLY)

Tržišna kapitalizacija $ 13.85K$ 13.85K $ 13.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.85K$ 13.85K $ 13.85K Količina u optjecaju 998.71M 998.71M 998.71M Ukupna količina 998,712,990.3995569 998,712,990.3995569 998,712,990.3995569

Trenutačna tržišna kapitalizacija Interactively je $ 13.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $IXLY je 998.71M, s ukupnom količinom od 998712990.3995569. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.85K.