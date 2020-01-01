Inter Stable Token (IST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Inter Stable Token (IST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Inter Stable Token (IST) Informacije Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy. Službena web stranica: https://inter.trade/ Bijela knjiga: https://docs.inter.trade/ Kupi IST odmah!

Inter Stable Token (IST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Inter Stable Token (IST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Ukupna količina: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Količina u optjecaju: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Povijesni maksimum: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.997731 $ 0.997731 $ 0.997731 Saznajte više o cijeni Inter Stable Token (IST)

Inter Stable Token (IST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Inter Stable Token (IST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IST tokena, istražite IST cijenu tokena uživo!

IST Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IST? Naša IST stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte IST predviđanje cijene tokena odmah!

