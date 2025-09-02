Inter Stable Token (IST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.990785 24-satna najviša cijena $ 1.007 Najviša cijena ikada $ 1.16 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) +0.56% Promjena cijene (7D) +0.95%

Inter Stable Token (IST) cijena u stvarnom vremenu je $1.004. Tijekom protekla 24 sata, ISTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.990785 i najviše cijene $ 1.007, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IST je $ 1.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IST se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, +0.56% u posljednjih 24 sata i +0.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Inter Stable Token (IST)

Tržišna kapitalizacija $ 1.41M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.41M Količina u optjecaju 1.41M Ukupna količina 1,405,609.521103

Trenutačna tržišna kapitalizacija Inter Stable Token je $ 1.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IST je 1.41M, s ukupnom količinom od 1405609.521103. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.41M.