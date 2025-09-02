Više o IST

Inter Stable Token Cijena (IST)

1 IST u USD cijena uživo:

$1.004
+0.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Inter Stable Token (IST)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:44:51 (UTC+8)

Inter Stable Token (IST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.990785
24-satna najniža cijena
$ 1.007
24-satna najviša cijena

$ 0.990785
$ 1.007
$ 1.16
$ 0
-0.07%

+0.56%

+0.95%

+0.95%

Inter Stable Token (IST) cijena u stvarnom vremenu je $1.004. Tijekom protekla 24 sata, ISTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.990785 i najviše cijene $ 1.007, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IST je $ 1.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IST se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, +0.56% u posljednjih 24 sata i +0.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Inter Stable Token (IST)

$ 1.41M
--
$ 1.41M
1.41M
1,405,609.521103
Trenutačna tržišna kapitalizacija Inter Stable Token je $ 1.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IST je 1.41M, s ukupnom količinom od 1405609.521103. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.41M.

Inter Stable Token (IST) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Inter Stable Token u USD iznosila je $ +0.00555793.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Inter Stable Token u USD iznosila je $ -0.0326929508.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Inter Stable Token u USD iznosila je $ +0.0097947228.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Inter Stable Token u USD iznosila je $ +0.0034009564903867.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00555793+0.56%
30 dana$ -0.0326929508-3.25%
60 dana$ +0.0097947228+0.98%
90 dana$ +0.0034009564903867+0.34%

Što je Inter Stable Token (IST)

Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy.

Resurs Inter Stable Token (IST)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Inter Stable Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Inter Stable Token (IST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Inter Stable Token (IST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Inter Stable Token.

Provjerite Inter Stable Token predviđanje cijene sada!

IST u lokalnim valutama

Inter Stable Token (IST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Inter Stable Token (IST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Inter Stable Token (IST)

Koliko Inter Stable Token (IST) vrijedi danas?
Cijena IST uživo u USD je 1.004 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IST u USD?
Trenutačna cijena IST u USD je $ 1.004. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Inter Stable Token?
Tržišna kapitalizacija za IST je $ 1.41M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IST?
Količina u optjecaju za IST je 1.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IST?
IST je postigao ATH cijenu od 1.16 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IST?
IST je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IST?
24-satni obujam trgovanja za IST je -- USD.
Hoće li IST još narasti ove godine?
IST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

