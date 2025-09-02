Integral (ITGR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00431202 $ 0.00431202 $ 0.00431202 24-satna najniža cijena $ 0.00463225 $ 0.00463225 $ 0.00463225 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00431202$ 0.00431202 $ 0.00431202 24-satna najviša cijena $ 0.00463225$ 0.00463225 $ 0.00463225 Najviša cijena ikada $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 Najniža cijena $ 0.00286014$ 0.00286014 $ 0.00286014 Promjena cijene (1H) -0.51% Promjena cijene (1D) -1.35% Promjena cijene (7D) -1.34% Promjena cijene (7D) -1.34%

Integral (ITGR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0045691. Tijekom protekla 24 sata, ITGRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00431202 i najviše cijene $ 0.00463225, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ITGR je $ 3.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00286014.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ITGR se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, -1.35% u posljednjih 24 sata i -1.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Integral (ITGR)

Tržišna kapitalizacija $ 383.37K$ 383.37K $ 383.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Količina u optjecaju 83.94M 83.94M 83.94M Ukupna količina 299,969,572.337304 299,969,572.337304 299,969,572.337304

Trenutačna tržišna kapitalizacija Integral je $ 383.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ITGR je 83.94M, s ukupnom količinom od 299969572.337304. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.37M.