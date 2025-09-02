Infinity Rocket (IRT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00230007 $ 0.00230007 $ 0.00230007 24-satna najniža cijena $ 0.002416 $ 0.002416 $ 0.002416 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00230007$ 0.00230007 $ 0.00230007 24-satna najviša cijena $ 0.002416$ 0.002416 $ 0.002416 Najviša cijena ikada $ 0.058618$ 0.058618 $ 0.058618 Najniža cijena $ 0.00166267$ 0.00166267 $ 0.00166267 Promjena cijene (1H) -0.76% Promjena cijene (1D) -0.07% Promjena cijene (7D) +4.01% Promjena cijene (7D) +4.01%

Infinity Rocket (IRT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00231462. Tijekom protekla 24 sata, IRTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00230007 i najviše cijene $ 0.002416, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IRT je $ 0.058618, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00166267.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IRT se promijenio za -0.76% u posljednjih sat vremena, -0.07% u posljednjih 24 sata i +4.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infinity Rocket (IRT)

Tržišna kapitalizacija $ 213.17K$ 213.17K $ 213.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 462.92K$ 462.92K $ 462.92K Količina u optjecaju 92.10M 92.10M 92.10M Ukupna količina 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Infinity Rocket je $ 213.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IRT je 92.10M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 462.92K.