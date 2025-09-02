Više o IRT

Infinity Rocket Logotip

Infinity Rocket Cijena (IRT)

Neuvršten

1 IRT u USD cijena uživo:

$0.00231462
$0.00231462
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Infinity Rocket (IRT)
Infinity Rocket (IRT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00230007
24-satna najniža cijena
$ 0.002416
24-satna najviša cijena

$ 0.00230007
$ 0.002416
$ 0.058618
$ 0.00166267
-0.76%

-0.07%

+4.01%

+4.01%

Infinity Rocket (IRT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00231462. Tijekom protekla 24 sata, IRTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00230007 i najviše cijene $ 0.002416, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IRT je $ 0.058618, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00166267.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IRT se promijenio za -0.76% u posljednjih sat vremena, -0.07% u posljednjih 24 sata i +4.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infinity Rocket (IRT)

$ 213.17K
--
$ 462.92K
92.10M
200,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Infinity Rocket je $ 213.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IRT je 92.10M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 462.92K.

Infinity Rocket (IRT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Infinity Rocket u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Infinity Rocket u USD iznosila je $ +0.0002139282.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Infinity Rocket u USD iznosila je $ +0.0003890991.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Infinity Rocket u USD iznosila je $ +0.0001456220171698757.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.07%
30 dana$ +0.0002139282+9.24%
60 dana$ +0.0003890991+16.81%
90 dana$ +0.0001456220171698757+6.71%

Što je Infinity Rocket (IRT)

Multi-purpose Launchpad Platform

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Infinity Rocket (IRT)

Službena web-stranica

Infinity Rocket Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Infinity Rocket (IRT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Infinity Rocket (IRT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Infinity Rocket.

Provjerite Infinity Rocket predviđanje cijene sada!

IRT u lokalnim valutama

Infinity Rocket (IRT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Infinity Rocket (IRT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IRT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Infinity Rocket (IRT)

Koliko Infinity Rocket (IRT) vrijedi danas?
Cijena IRT uživo u USD je 0.00231462 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IRT u USD?
Trenutačna cijena IRT u USD je $ 0.00231462. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Infinity Rocket?
Tržišna kapitalizacija za IRT je $ 213.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IRT?
Količina u optjecaju za IRT je 92.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IRT?
IRT je postigao ATH cijenu od 0.058618 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IRT?
IRT je vidio ATL cijenu od 0.00166267 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IRT?
24-satni obujam trgovanja za IRT je -- USD.
Hoće li IRT još narasti ove godine?
IRT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IRT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.