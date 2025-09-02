Više o IBEX

IBEX Informacije o cijeni

IBEX Službena web stranica

IBEX Tokenomija

IBEX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Impermax Logotip

Impermax Cijena (IBEX)

Neuvršten

1 IBEX u USD cijena uživo:

$0.054404
$0.054404$0.054404
+0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Impermax (IBEX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:29:41 (UTC+8)

Impermax (IBEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.050418
$ 0.050418$ 0.050418
24-satna najniža cijena
$ 0.056105
$ 0.056105$ 0.056105
24-satna najviša cijena

$ 0.050418
$ 0.050418$ 0.050418

$ 0.056105
$ 0.056105$ 0.056105

$ 0.106194
$ 0.106194$ 0.106194

$ 0.0010416
$ 0.0010416$ 0.0010416

+0.02%

+0.58%

-16.93%

-16.93%

Impermax (IBEX) cijena u stvarnom vremenu je $0.054364. Tijekom protekla 24 sata, IBEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.050418 i najviše cijene $ 0.056105, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IBEX je $ 0.106194, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0010416.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IBEX se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i -16.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Impermax (IBEX)

$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M

--
----

$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M

72.25M
72.25M 72.25M

72,247,968.805633
72,247,968.805633 72,247,968.805633

Trenutačna tržišna kapitalizacija Impermax je $ 3.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IBEX je 72.25M, s ukupnom količinom od 72247968.805633. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.93M.

Impermax (IBEX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Impermax u USD iznosila je $ +0.00031324.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Impermax u USD iznosila je $ +0.0219959734.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Impermax u USD iznosila je $ +0.0483279107.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Impermax u USD iznosila je $ +0.02289102987827207.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00031324+0.58%
30 dana$ +0.0219959734+40.46%
60 dana$ +0.0483279107+88.90%
90 dana$ +0.02289102987827207+72.73%

Što je Impermax (IBEX)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Impermax (IBEX)

Službena web-stranica

Impermax Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Impermax (IBEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Impermax (IBEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Impermax.

Provjerite Impermax predviđanje cijene sada!

IBEX u lokalnim valutama

Impermax (IBEX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Impermax (IBEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IBEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Impermax (IBEX)

Koliko Impermax (IBEX) vrijedi danas?
Cijena IBEX uživo u USD je 0.054364 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IBEX u USD?
Trenutačna cijena IBEX u USD je $ 0.054364. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Impermax?
Tržišna kapitalizacija za IBEX je $ 3.93M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IBEX?
Količina u optjecaju za IBEX je 72.25M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IBEX?
IBEX je postigao ATH cijenu od 0.106194 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IBEX?
IBEX je vidio ATL cijenu od 0.0010416 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IBEX?
24-satni obujam trgovanja za IBEX je -- USD.
Hoće li IBEX još narasti ove godine?
IBEX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IBEX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:29:41 (UTC+8)

Impermax (IBEX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.