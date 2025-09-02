Impermax (IBEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.050418 24-satna najviša cijena $ 0.056105 Najviša cijena ikada $ 0.106194 Najniža cijena $ 0.0010416 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +0.58% Promjena cijene (7D) -16.93%

Impermax (IBEX) cijena u stvarnom vremenu je $0.054364. Tijekom protekla 24 sata, IBEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.050418 i najviše cijene $ 0.056105, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IBEX je $ 0.106194, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0010416.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IBEX se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i -16.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Impermax (IBEX)

Tržišna kapitalizacija $ 3.93M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.93M Količina u optjecaju 72.25M Ukupna količina 72,247,968.805633

Trenutačna tržišna kapitalizacija Impermax je $ 3.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IBEX je 72.25M, s ukupnom količinom od 72247968.805633. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.93M.