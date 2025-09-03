imnotwrongimearly (EARLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00491202 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) -1.00% Promjena cijene (7D) -4.01%

imnotwrongimearly (EARLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EARLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EARLY je $ 0.00491202, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EARLY se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -1.00% u posljednjih 24 sata i -4.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu imnotwrongimearly (EARLY)

Tržišna kapitalizacija $ 36.11K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.11K Količina u optjecaju 999.40M Ukupna količina 999,397,738.291633

Trenutačna tržišna kapitalizacija imnotwrongimearly je $ 36.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EARLY je 999.40M, s ukupnom količinom od 999397738.291633. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.11K.