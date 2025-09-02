HUSD (HUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02945438 $ 0.02945438 $ 0.02945438 24-satna najniža cijena $ 0.03415736 $ 0.03415736 $ 0.03415736 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02945438$ 0.02945438 $ 0.02945438 24-satna najviša cijena $ 0.03415736$ 0.03415736 $ 0.03415736 Najviša cijena ikada $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Najniža cijena $ 0.01822305$ 0.01822305 $ 0.01822305 Promjena cijene (1H) -0.62% Promjena cijene (1D) +5.29% Promjena cijene (7D) +8.38% Promjena cijene (7D) +8.38%

HUSD (HUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.03169959. Tijekom protekla 24 sata, HUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02945438 i najviše cijene $ 0.03415736, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUSD je $ 1.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01822305.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUSD se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, +5.29% u posljednjih 24 sata i +8.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HUSD (HUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 5.95M$ 5.95M $ 5.95M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.95M$ 5.95M $ 5.95M Količina u optjecaju 187.82M 187.82M 187.82M Ukupna količina 187,817,004.8973786 187,817,004.8973786 187,817,004.8973786

Trenutačna tržišna kapitalizacija HUSD je $ 5.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUSD je 187.82M, s ukupnom količinom od 187817004.8973786. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.95M.