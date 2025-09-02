higher (HIGHER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00306765 $ 0.00306765 $ 0.00306765 24-satna najniža cijena $ 0.00377706 $ 0.00377706 $ 0.00377706 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00306765$ 0.00306765 $ 0.00306765 24-satna najviša cijena $ 0.00377706$ 0.00377706 $ 0.00377706 Najviša cijena ikada $ 0.114177$ 0.114177 $ 0.114177 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.68% Promjena cijene (1D) -7.97% Promjena cijene (7D) -10.04% Promjena cijene (7D) -10.04%

higher (HIGHER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00347502. Tijekom protekla 24 sata, HIGHERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00306765 i najviše cijene $ 0.00377706, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIGHER je $ 0.114177, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIGHER se promijenio za +1.68% u posljednjih sat vremena, -7.97% u posljednjih 24 sata i -10.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu higher (HIGHER)

Tržišna kapitalizacija $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija higher je $ 3.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HIGHER je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.51M.