Hercules Token (TORCH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hercules Token (TORCH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hercules Token (TORCH) Informacije Hercules is a sophisticated, flexible clAMM DEX on Metis Andromeda also featuring a Launchpad. With multiple v3 strategies, trusted-party integrations, dynamic fees, and a dual-token economy, Hercules is tailored to project-owned liquidity. Službena web stranica: https://www.hercules.exchange/

Hercules Token (TORCH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hercules Token (TORCH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 412.83K $ 412.83K $ 412.83K Ukupna količina: $ 8.71M $ 8.71M $ 8.71M Količina u optjecaju: $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Povijesni maksimum: $ 2.41 $ 2.41 $ 2.41 Povijesni minimum: $ 0.124064 $ 0.124064 $ 0.124064 Trenutna cijena: $ 0.124474 $ 0.124474 $ 0.124474 Saznajte više o cijeni Hercules Token (TORCH)

Hercules Token (TORCH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hercules Token (TORCH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TORCH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TORCH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TORCH tokena, istražite TORCH cijenu tokena uživo!

TORCH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TORCH? Naša TORCH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TORCH predviđanje cijene tokena odmah!

