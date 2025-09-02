Više o TORCH

Hercules Token Logotip

Hercules Token Cijena (TORCH)

Neuvršten

1 TORCH u USD cijena uživo:

$0.135919
$0.135919$0.135919
+1.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Hercules Token (TORCH)
Hercules Token (TORCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.126862
$ 0.126862$ 0.126862
24-satna najniža cijena
$ 0.137148
$ 0.137148$ 0.137148
24-satna najviša cijena

$ 0.126862
$ 0.126862$ 0.126862

$ 0.137148
$ 0.137148$ 0.137148

$ 2.41
$ 2.41$ 2.41

$ 0.126459
$ 0.126459$ 0.126459

-0.39%

+1.22%

+0.70%

+0.70%

Hercules Token (TORCH) cijena u stvarnom vremenu je $0.135919. Tijekom protekla 24 sata, TORCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.126862 i najviše cijene $ 0.137148, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TORCH je $ 2.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.126459.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TORCH se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, +1.22% u posljednjih 24 sata i +0.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hercules Token (TORCH)

$ 450.40K
$ 450.40K$ 450.40K

--
----

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

3.31M
3.31M 3.31M

8,707,203.754389286
8,707,203.754389286 8,707,203.754389286

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hercules Token je $ 450.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TORCH je 3.31M, s ukupnom količinom od 8707203.754389286. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.18M.

Hercules Token (TORCH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hercules Token u USD iznosila je $ +0.00163548.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hercules Token u USD iznosila je $ +0.0031014677.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hercules Token u USD iznosila je $ -0.0181547144.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hercules Token u USD iznosila je $ -0.0679903987780751.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00163548+1.22%
30 dana$ +0.0031014677+2.28%
60 dana$ -0.0181547144-13.35%
90 dana$ -0.0679903987780751-33.34%

Što je Hercules Token (TORCH)

Hercules is a sophisticated, flexible clAMM DEX on Metis Andromeda also featuring a Launchpad. With multiple v3 strategies, trusted-party integrations, dynamic fees, and a dual-token economy, Hercules is tailored to project-owned liquidity.

Resurs Hercules Token (TORCH)

Službena web-stranica

Hercules Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hercules Token (TORCH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hercules Token (TORCH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hercules Token.

Provjerite Hercules Token predviđanje cijene sada!

TORCH u lokalnim valutama

Hercules Token (TORCH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hercules Token (TORCH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TORCH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hercules Token (TORCH)

Koliko Hercules Token (TORCH) vrijedi danas?
Cijena TORCH uživo u USD je 0.135919 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TORCH u USD?
Trenutačna cijena TORCH u USD je $ 0.135919. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hercules Token?
Tržišna kapitalizacija za TORCH je $ 450.40K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TORCH?
Količina u optjecaju za TORCH je 3.31M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TORCH?
TORCH je postigao ATH cijenu od 2.41 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TORCH?
TORCH je vidio ATL cijenu od 0.126459 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TORCH?
24-satni obujam trgovanja za TORCH je -- USD.
Hoće li TORCH još narasti ove godine?
TORCH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TORCH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.