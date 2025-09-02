Hercules Token (TORCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.126862 24-satna najviša cijena $ 0.137148 Najviša cijena ikada $ 2.41 Najniža cijena $ 0.126459 Promjena cijene (1H) -0.39% Promjena cijene (1D) +1.22% Promjena cijene (7D) +0.70%

Hercules Token (TORCH) cijena u stvarnom vremenu je $0.135919. Tijekom protekla 24 sata, TORCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.126862 i najviše cijene $ 0.137148, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TORCH je $ 2.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.126459.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TORCH se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, +1.22% u posljednjih 24 sata i +0.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hercules Token (TORCH)

Tržišna kapitalizacija $ 450.40K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.18M Količina u optjecaju 3.31M Ukupna količina 8,707,203.754389286

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hercules Token je $ 450.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TORCH je 3.31M, s ukupnom količinom od 8707203.754389286. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.18M.