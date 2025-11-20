Haystack Cijena danas

Trenutačna cijena Haystack (HAY) danas je $ 0.03201657, s promjenom od 9.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HAY u USD je $ 0.03201657 po HAY.

Haystack trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 876,617, s količinom u optjecaju od 27.38M HAY. Tijekom posljednja 24 sata, HAY trgovao je između $ 0.02818665 (niska) i $ 0.03235308 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.076855, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.02376811.

U kratkoročnim performansama, HAY se kretao +0.10% u posljednjem satu i -54.98% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Haystack (HAY)

Tržišna kapitalizacija $ 876.62K$ 876.62K $ 876.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Količina u optjecaju 27.38M 27.38M 27.38M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Haystack je $ 876.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAY je 27.38M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.20M.