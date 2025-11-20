Hat Cijena danas

Trenutačna cijena Hat (HAT) danas je $ 0.00218421, s promjenom od 0.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HAT u USD je $ 0.00218421 po HAT.

Hat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 31,444, s količinom u optjecaju od 14.42M HAT. Tijekom posljednja 24 sata, HAT trgovao je između $ 0.00217971 (niska) i $ 0.00218775 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0469251, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00192629.

U kratkoročnim performansama, HAT se kretao -0.08% u posljednjem satu i -14.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hat (HAT)

Tržišna kapitalizacija $ 31.44K$ 31.44K $ 31.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 135.08K$ 135.08K $ 135.08K Količina u optjecaju 14.42M 14.42M 14.42M Ukupna količina 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378

