Grix Cijena (GRIX)

1 GRIX u USD cijena uživo:

$0.03706178
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Grix (GRIX)
Grix (GRIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.04020081
$ 0.0162722
--

--

-3.91%

-3.91%

Grix (GRIX) cijena u stvarnom vremenu je $0.03706178. Tijekom protekla 24 sata, GRIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRIX je $ 0.04020081, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0162722.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRIX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Grix (GRIX)

$ 4.01M
--
$ 37.06M
108.25M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Grix je $ 4.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRIX je 108.25M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.06M.

Grix (GRIX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Grix u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Grix u USD iznosila je $ +0.0068475159.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Grix u USD iznosila je $ +0.0105840475.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Grix u USD iznosila je $ +0.007599346071390162.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0068475159+18.48%
60 dana$ +0.0105840475+28.56%
90 dana$ +0.007599346071390162+25.79%

Što je Grix (GRIX)

Grix is unifying DeFi derivatives - as the toolkits marketplace for agentic on-chain trading. GRIX token serves as the utility token that fuels the Grix ecosystem, aligning incentives to boost protocol growth. The Grix services and API is being paid by GRIX token. Grix integrates with DeFi derivatives protocols, enabling humans to trade via the Grix dApp while also connecting AI Agents to DeFi derivatives protocols through the Grix SDK and framework. It acts as a framework that bridges AI agents and DeFi derivatives protocols, enabling AI agents to automate trading strategies and interact with protocols at scale. It provides Plug & Play AI integration, Unified DeFi Market Data, and Internal Agent-Building capabilities."

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Grix (GRIX)

Službena web-stranica

Grix Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Grix (GRIX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Grix (GRIX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Grix.

Provjerite Grix predviđanje cijene sada!

GRIX u lokalnim valutama

Grix (GRIX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Grix (GRIX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRIX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Grix (GRIX)

Koliko Grix (GRIX) vrijedi danas?
Cijena GRIX uživo u USD je 0.03706178 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRIX u USD?
Trenutačna cijena GRIX u USD je $ 0.03706178. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Grix?
Tržišna kapitalizacija za GRIX je $ 4.01M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRIX?
Količina u optjecaju za GRIX je 108.25M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRIX?
GRIX je postigao ATH cijenu od 0.04020081 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRIX?
GRIX je vidio ATL cijenu od 0.0162722 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRIX?
24-satni obujam trgovanja za GRIX je -- USD.
Hoće li GRIX još narasti ove godine?
GRIX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRIX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.