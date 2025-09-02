Grix (GRIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04020081$ 0.04020081 $ 0.04020081 Najniža cijena $ 0.0162722$ 0.0162722 $ 0.0162722 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.91% Promjena cijene (7D) -3.91%

Grix (GRIX) cijena u stvarnom vremenu je $0.03706178. Tijekom protekla 24 sata, GRIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRIX je $ 0.04020081, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0162722.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRIX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Grix (GRIX)

Tržišna kapitalizacija $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.06M$ 37.06M $ 37.06M Količina u optjecaju 108.25M 108.25M 108.25M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grix je $ 4.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRIX je 108.25M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.06M.