GreenTrust Cijena (GNT)
-0.01%
+0.59%
-0.83%
-0.83%
GreenTrust (GNT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GNTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GNT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GNT se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.59% u posljednjih 24 sata i -0.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija GreenTrust je $ 22.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GNT je 28.02T, s ukupnom količinom od 126105420000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 99.70K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GreenTrust u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GreenTrust u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GreenTrust u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GreenTrust u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+0.59%
|30 dana
|$ 0
|+22.02%
|60 dana
|$ 0
|+29.99%
|90 dana
|$ 0
|--
GreenTrust Token (“GNT”) is a sustainable decentralized blockchain application that prides itself of being the first Utility Token with a carbon-neutral network. Its utility resides on its capability to allow users to reduce their individual carbon footprint by exchanging GNT for “CO2 Offset Certificates”. The goal of GreenTrust Token is to contrast the carbon emission of the blockchain technology and promote sustainable energy use in cryptocurrencies' processes and applications. GNT believes that carbon neutrality can be reached by a commitment to measure, reduce, and finally offset carbon footprint. To measure the GNT network carbon footprint, The “GreenTrust Token model” was developed. The model dynamically links the number of GNT transactions with the equivalent CO2 emission. To reduce, and finally offset CO2 emissions, GNT team is committed to incept and accelerate initiatives along two main routes: Compensation and Reduction at the source. GreenTrust Token hence uses blockchain to align incentives of different stakeholders, developers and businesses towards green economy goals. It is based on the BSC-BEP20 network, with the consensus mechanism Proof of Staked Authority (“PoSA”) that ensures efficiency and performance in terms of speed and cost of transactions. The simpleness of the GNT contract, and the 0% fees policy, help in this sense, allowing users to transact GNT with a smooth IN/OUT process. The GNT smart contract was audited and verified by TechRate Audit company , passing all the checking status and without reporting security issues.
