GreenTrust (GNT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +0.59% Promjena cijene (7D) -0.83% Promjena cijene (7D) -0.83%

GreenTrust (GNT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GNTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GNT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GNT se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.59% u posljednjih 24 sata i -0.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GreenTrust (GNT)

Tržišna kapitalizacija $ 22.16K$ 22.16K $ 22.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 99.70K$ 99.70K $ 99.70K Količina u optjecaju 28.02T 28.02T 28.02T Ukupna količina 126,105,420,000,000.0 126,105,420,000,000.0 126,105,420,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GreenTrust je $ 22.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GNT je 28.02T, s ukupnom količinom od 126105420000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 99.70K.