Grape (GRP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.783005 $ 0.783005 $ 0.783005 24-satna najniža cijena $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.783005$ 0.783005 $ 0.783005 24-satna najviša cijena $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 Najviša cijena ikada $ 853.84$ 853.84 $ 853.84 Najniža cijena $ 0.109301$ 0.109301 $ 0.109301 Promjena cijene (1H) +13.20% Promjena cijene (1D) +42.89% Promjena cijene (7D) +108.79% Promjena cijene (7D) +108.79%

Grape (GRP) cijena u stvarnom vremenu je $1.3. Tijekom protekla 24 sata, GRPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.783005 i najviše cijene $ 1.86, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRP je $ 853.84, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.109301.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRP se promijenio za +13.20% u posljednjih sat vremena, +42.89% u posljednjih 24 sata i +108.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Grape (GRP)

Tržišna kapitalizacija $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.05M$ 13.05M $ 13.05M Količina u optjecaju 4.45M 4.45M 4.45M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grape je $ 5.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRP je 4.45M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.05M.