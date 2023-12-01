Grape (GRP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Grape (GRP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Grape (GRP) Informacije GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet. Službena web stranica: https://grap3.com/ Bijela knjiga: https://grap3.com/wp-content/uploads/2023/12/Grape-Presentation-V7.pdf Kupi GRP odmah!

Grape (GRP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Grape (GRP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.30M $ 5.30M $ 5.30M Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.90M $ 11.90M $ 11.90M Povijesni maksimum: $ 853.84 $ 853.84 $ 853.84 Povijesni minimum: $ 0.109301 $ 0.109301 $ 0.109301 Trenutna cijena: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Saznajte više o cijeni Grape (GRP)

Grape (GRP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Grape (GRP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GRP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GRP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GRP tokena, istražite GRP cijenu tokena uživo!

GRP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GRP? Naša GRP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

