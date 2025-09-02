Gradient (GRAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.279337 $ 0.279337 $ 0.279337 24-satna najniža cijena $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.279337$ 0.279337 $ 0.279337 24-satna najviša cijena $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Najviša cijena ikada $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Najniža cijena $ 0.069845$ 0.069845 $ 0.069845 Promjena cijene (1H) +0.87% Promjena cijene (1D) -12.42% Promjena cijene (7D) -6.75% Promjena cijene (7D) -6.75%

Gradient (GRAY) cijena u stvarnom vremenu je $1.26. Tijekom protekla 24 sata, GRAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.279337 i najviše cijene $ 1.46, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRAY je $ 2.69, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.069845.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRAY se promijenio za +0.87% u posljednjih sat vremena, -12.42% u posljednjih 24 sata i -6.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gradient (GRAY)

Tržišna kapitalizacija $ 12.51M$ 12.51M $ 12.51M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.51M$ 12.51M $ 12.51M Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gradient je $ 12.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRAY je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.51M.