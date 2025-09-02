Više o GRAY

Gradient Logotip

Gradient Cijena (GRAY)

Neuvršten

1 GRAY u USD cijena uživo:

$1.25
$1.25$1.25
-13.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Gradient (GRAY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:17:30 (UTC+8)

Gradient (GRAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.279337
24-satna najniža cijena
$ 1.46
24-satna najviša cijena

$ 0.279337
$ 1.46
$ 2.69
$ 0.069845
+0.87%

-12.42%

-6.75%

-6.75%

Gradient (GRAY) cijena u stvarnom vremenu je $1.26. Tijekom protekla 24 sata, GRAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.279337 i najviše cijene $ 1.46, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRAY je $ 2.69, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.069845.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRAY se promijenio za +0.87% u posljednjih sat vremena, -12.42% u posljednjih 24 sata i -6.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gradient (GRAY)

$ 12.51M
--
----

$ 12.51M
10.00M
10,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Gradient je $ 12.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRAY je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.51M.

Gradient (GRAY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gradient u USD iznosila je $ -0.178757427477129.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gradient u USD iznosila je $ -0.2693262600.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gradient u USD iznosila je $ -0.4795892640.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gradient u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.178757427477129-12.42%
30 dana$ -0.2693262600-21.37%
60 dana$ -0.4795892640-38.06%
90 dana$ 0--

Što je Gradient (GRAY)

Gradient proposes a new off-market trading layer. Composed of the CORE (Coordinated Order Routing Engine) and 3 modular trading layers, Gradient is engineered to allow for price-impact free trading. This is achieved by leveraging native market-making & dynamic peer-matching. DEX aggregation is implemented as a fallback to allow for a frictionless trading experience. The $GRAY token acts as the core economic component of the Gradient ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Gradient (GRAY)

Službena web-stranica

Gradient Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gradient (GRAY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gradient (GRAY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gradient.

Provjerite Gradient predviđanje cijene sada!

GRAY u lokalnim valutama

Gradient (GRAY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gradient (GRAY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRAY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gradient (GRAY)

Koliko Gradient (GRAY) vrijedi danas?
Cijena GRAY uživo u USD je 1.26 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRAY u USD?
Trenutačna cijena GRAY u USD je $ 1.26. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gradient?
Tržišna kapitalizacija za GRAY je $ 12.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRAY?
Količina u optjecaju za GRAY je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRAY?
GRAY je postigao ATH cijenu od 2.69 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRAY?
GRAY je vidio ATL cijenu od 0.069845 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRAY?
24-satni obujam trgovanja za GRAY je -- USD.
Hoće li GRAY još narasti ove godine?
GRAY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRAY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
