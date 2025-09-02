GOON (GOON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00020199 24-satna najviša cijena $ 0.00023907 Najviša cijena ikada $ 0.00527208 Najniža cijena $ 0.00008032 Promjena cijene (1H) +4.11% Promjena cijene (1D) +14.26% Promjena cijene (7D) +81.78%

GOON (GOON) cijena u stvarnom vremenu je $0.0002391. Tijekom protekla 24 sata, GOONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00020199 i najviše cijene $ 0.00023907, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOON je $ 0.00527208, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00008032.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOON se promijenio za +4.11% u posljednjih sat vremena, +14.26% u posljednjih 24 sata i +81.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GOON (GOON)

Informacije o tržištu GOON (GOON)

Tržišna kapitalizacija $ 239.07K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 239.07K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GOON je $ 239.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOON je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 239.07K.