goodcryptoX Cijena danas

Trenutačna cijena goodcryptoX (GOOD) danas je $ 0.053177, s promjenom od 1.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GOOD u USD je $ 0.053177 po GOOD.

goodcryptoX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,127,349, s količinom u optjecaju od 21.20M GOOD. Tijekom posljednja 24 sata, GOOD trgovao je između $ 0.052221 (niska) i $ 0.053323 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.186012, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.052097.

U kratkoročnim performansama, GOOD se kretao +0.47% u posljednjem satu i -6.30% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu goodcryptoX (GOOD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.17M$ 53.17M $ 53.17M Količina u optjecaju 21.20M 21.20M 21.20M Ukupna količina 999,914,647.307313 999,914,647.307313 999,914,647.307313

Trenutačna tržišna kapitalizacija goodcryptoX je $ 1.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOOD je 21.20M, s ukupnom količinom od 999914647.307313. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.17M.