goodcryptoX (GOOD) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte goodcryptoX predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će GOOD rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za goodcryptoX
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene goodcryptoX
--
----
0.00%
USD
Stvarno
Predviđanje
goodcryptoX Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

goodcryptoX (GOOD) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, goodcryptoX bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.052711 u 2025.

goodcryptoX (GOOD) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, goodcryptoX bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.055346 u 2026.

goodcryptoX (GOOD) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za GOOD je $ 0.058113 sa stopom rasta od 10.25%.

goodcryptoX (GOOD) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za GOOD je $ 0.061019 sa stopom rasta od 15.76%.

goodcryptoX (GOOD) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za GOOD u 2029. je $ 0.064070 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

goodcryptoX (GOOD) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za GOOD u 2030. je $ 0.067274 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

goodcryptoX (GOOD) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena goodcryptoX mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.109582.

goodcryptoX (GOOD) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena goodcryptoX mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.178498.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.052711
    0.00%
  • 2026
    $ 0.055346
    5.00%
  • 2027
    $ 0.058113
    10.25%
  • 2028
    $ 0.061019
    15.76%
  • 2029
    $ 0.064070
    21.55%
  • 2030
    $ 0.067274
    27.63%
  • 2031
    $ 0.070637
    34.01%
  • 2032
    $ 0.074169
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.077878
    47.75%
  • 2034
    $ 0.081772
    55.13%
  • 2035
    $ 0.085860
    62.89%
  • 2036
    $ 0.090153
    71.03%
  • 2037
    $ 0.094661
    79.59%
  • 2038
    $ 0.099394
    88.56%
  • 2039
    $ 0.104364
    97.99%
  • 2040
    $ 0.109582
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene goodcryptoX za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.052711
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.052718
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.052761
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.052927
    0.41%
Predviđanje cijene goodcryptoX (GOOD) za danas

Predviđena cijene GOOD dana November 21, 2025(Danas), je $0.052711. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene goodcryptoX (GOOD) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene GOOD, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.052718. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene goodcryptoX (GOOD) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za GOOD, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.052761. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene goodcryptoX (GOOD) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena GOOD iznosi $0.052927. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena goodcryptoX

--
----

--

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

21.20M
21.20M 21.20M

--
----

--

Najnovija GOOD cijena iznosi --. Ima 24-satnu promjenu od 0.00%, s 24-satnim obujmom trgovanja od --.
Nadalje, količina u optjecaju za GOOD iznosi 21.20M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 1.12M.

Povijesna cijena goodcryptoX

Prema posljednjim podacima prikupljenim na goodcryptoX stranici s cijenama uživo, trenutna cijena goodcryptoX je 0.052711USD. Količina u optjecaju goodcryptoX(GOOD) je 21.20M GOOD, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $1,117,472.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    -0.10%
    $ 0
    $ 0.053323
    $ 0.052466
  • 7 dana
    -5.71%
    $ -0.003014
    $ 0.068190
    $ 0.052148
  • 30 dana
    -22.39%
    $ -0.011802
    $ 0.068190
    $ 0.052148
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, goodcryptoX pokazao je kretanje cijene od $0, odražavajući promjenu vrijednosti od -0.10%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, goodcryptoX trgovan je po najvišoj cijeni od $0.068190 i najnižoj cijeni od $0.052148. Svjedočio je promjeni cijene od -5.71%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal GOOD za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, goodcryptoX je doživio promjenu od -22.39%, odražavajući približno $-0.011802 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene GOOD.

Kako radi modul za predviđanje cijene goodcryptoX (GOOD)?

Modul za predviđanje cijene goodcryptoX je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene GOOD na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za goodcryptoX tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu GOOD, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu goodcryptoX. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost GOOD.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah GOOD kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal goodcryptoX.

Zašto je predviđanje cijena GOOD važno?

Predviđanje cijene GOOD ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u GOOD sada?
Prema vašim predviđanjima, GOOD će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za GOOD sljedeći mjesec?
Prema goodcryptoX (GOOD) alatu za predviđanje cijene, predviđena GOOD cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 GOOD u 2026. godini?
Cijena 1 goodcryptoX (GOOD) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, GOOD će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za GOOD u 2027. godini?
Predviđa se da će goodcryptoX (GOOD) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 GOOD do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za GOOD u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, goodcryptoX (GOOD) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za GOOD u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, goodcryptoX (GOOD) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 GOOD u 2030. godini?
Cijena 1 goodcryptoX (GOOD) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, GOOD će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je GOOD predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će goodcryptoX (GOOD) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 GOOD do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.