Gomble Cijena danas

Trenutačna cijena Gomble (GM) danas je $ 0.00725715, s promjenom od 0.56% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GM u USD je $ 0.00725715 po GM.

Gomble trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,004,526, s količinom u optjecaju od 276.03M GM. Tijekom posljednja 24 sata, GM trgovao je između $ 0.00717833 (niska) i $ 0.00735827 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.06274, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00706647.

U kratkoročnim performansama, GM se kretao -0.27% u posljednjem satu i -15.39% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Gomble (GM)

Tržišna kapitalizacija $ 2.00M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.26M Količina u optjecaju 276.03M Ukupna količina 1,000,000,000.0

