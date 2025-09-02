Više o BSTY

GlobalBoost Logotip

GlobalBoost Cijena (BSTY)

1 BSTY u USD cijena uživo:

$0.0217076
$0.0217076
+8.50%1D
Grafikon aktualnih cijena GlobalBoost (BSTY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:56:22 (UTC+8)

GlobalBoost (BSTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01954285
24-satna najniža cijena
$ 0.02700115
24-satna najviša cijena

$ 0.01954285
$ 0.02700115
$ 2.14
$ 0
-0.02%

+8.56%

+3.55%

+3.55%

GlobalBoost (BSTY) cijena u stvarnom vremenu je $0.0217076. Tijekom protekla 24 sata, BSTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01954285 i najviše cijene $ 0.02700115, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSTY je $ 2.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSTY se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +8.56% u posljednjih 24 sata i +3.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GlobalBoost (BSTY)

$ 520.81K
--
$ 520.81K
23.99M
23,991,338.92713228
Trenutačna tržišna kapitalizacija GlobalBoost je $ 520.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BSTY je 23.99M, s ukupnom količinom od 23991338.92713228. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 520.81K.

GlobalBoost (BSTY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GlobalBoost u USD iznosila je $ +0.00171159.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GlobalBoost u USD iznosila je $ +0.0079070909.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GlobalBoost u USD iznosila je $ -0.0014456197.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GlobalBoost u USD iznosila je $ -0.00580433614776937.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00171159+8.56%
30 dana$ +0.0079070909+36.43%
60 dana$ -0.0014456197-6.65%
90 dana$ -0.00580433614776937-21.09%

Što je GlobalBoost (BSTY)

PoW coin from 2014. We are now creating new utility for the chain centered around media and decentralized communications.

Resurs GlobalBoost (BSTY)

Službena web-stranica

GlobalBoost Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GlobalBoost (BSTY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GlobalBoost (BSTY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GlobalBoost.

Provjerite GlobalBoost predviđanje cijene sada!

BSTY u lokalnim valutama

GlobalBoost (BSTY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GlobalBoost (BSTY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BSTY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GlobalBoost (BSTY)

Koliko GlobalBoost (BSTY) vrijedi danas?
Cijena BSTY uživo u USD je 0.0217076 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BSTY u USD?
Trenutačna cijena BSTY u USD je $ 0.0217076. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GlobalBoost?
Tržišna kapitalizacija za BSTY je $ 520.81K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BSTY?
Količina u optjecaju za BSTY je 23.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BSTY?
BSTY je postigao ATH cijenu od 2.14 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BSTY?
BSTY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BSTY?
24-satni obujam trgovanja za BSTY je -- USD.
Hoće li BSTY još narasti ove godine?
BSTY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BSTY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:56:22 (UTC+8)

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.