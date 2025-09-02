GlobalBoost (BSTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01954285 $ 0.01954285 $ 0.01954285 24-satna najniža cijena $ 0.02700115 $ 0.02700115 $ 0.02700115 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01954285$ 0.01954285 $ 0.01954285 24-satna najviša cijena $ 0.02700115$ 0.02700115 $ 0.02700115 Najviša cijena ikada $ 2.14$ 2.14 $ 2.14 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) +8.56% Promjena cijene (7D) +3.55% Promjena cijene (7D) +3.55%

GlobalBoost (BSTY) cijena u stvarnom vremenu je $0.0217076. Tijekom protekla 24 sata, BSTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01954285 i najviše cijene $ 0.02700115, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSTY je $ 2.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSTY se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +8.56% u posljednjih 24 sata i +3.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GlobalBoost (BSTY)

Tržišna kapitalizacija $ 520.81K$ 520.81K $ 520.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 520.81K$ 520.81K $ 520.81K Količina u optjecaju 23.99M 23.99M 23.99M Ukupna količina 23,991,338.92713228 23,991,338.92713228 23,991,338.92713228

Trenutačna tržišna kapitalizacija GlobalBoost je $ 520.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BSTY je 23.99M, s ukupnom količinom od 23991338.92713228. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 520.81K.