Više o GLCH

GLCH Informacije o cijeni

GLCH Službena web stranica

GLCH Tokenomija

GLCH Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Glitch Protocol Logotip

Glitch Protocol Cijena (GLCH)

Neuvršten

1 GLCH u USD cijena uživo:

$0.00352902
$0.00352902$0.00352902
-4.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Glitch Protocol (GLCH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:18:00 (UTC+8)

Glitch Protocol (GLCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00352798
$ 0.00352798$ 0.00352798
24-satna najniža cijena
$ 0.00371587
$ 0.00371587$ 0.00371587
24-satna najviša cijena

$ 0.00352798
$ 0.00352798$ 0.00352798

$ 0.00371587
$ 0.00371587$ 0.00371587

$ 2.99
$ 2.99$ 2.99

$ 0.00252298
$ 0.00252298$ 0.00252298

-0.25%

-4.97%

-7.29%

-7.29%

Glitch Protocol (GLCH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00352902. Tijekom protekla 24 sata, GLCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00352798 i najviše cijene $ 0.00371587, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLCH je $ 2.99, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00252298.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLCH se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -4.97% u posljednjih 24 sata i -7.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Glitch Protocol (GLCH)

$ 247.60K
$ 247.60K$ 247.60K

--
----

$ 313.78K
$ 313.78K$ 313.78K

70.14M
70.14M 70.14M

88,888,888.0
88,888,888.0 88,888,888.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Glitch Protocol je $ 247.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLCH je 70.14M, s ukupnom količinom od 88888888.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 313.78K.

Glitch Protocol (GLCH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Glitch Protocol u USD iznosila je $ -0.000184914939324219.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Glitch Protocol u USD iznosila je $ -0.0004401432.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Glitch Protocol u USD iznosila je $ +0.0005908758.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Glitch Protocol u USD iznosila je $ -0.00113941050515799.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000184914939324219-4.97%
30 dana$ -0.0004401432-12.47%
60 dana$ +0.0005908758+16.74%
90 dana$ -0.00113941050515799-24.40%

Što je Glitch Protocol (GLCH)

Glitch is a blockchain agnostic super protocol, purpose-built to facilitate trust-less money markets.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Glitch Protocol (GLCH)

Službena web-stranica

Glitch Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Glitch Protocol (GLCH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Glitch Protocol (GLCH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Glitch Protocol.

Provjerite Glitch Protocol predviđanje cijene sada!

GLCH u lokalnim valutama

Glitch Protocol (GLCH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Glitch Protocol (GLCH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GLCH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Glitch Protocol (GLCH)

Koliko Glitch Protocol (GLCH) vrijedi danas?
Cijena GLCH uživo u USD je 0.00352902 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GLCH u USD?
Trenutačna cijena GLCH u USD je $ 0.00352902. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Glitch Protocol?
Tržišna kapitalizacija za GLCH je $ 247.60K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GLCH?
Količina u optjecaju za GLCH je 70.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GLCH?
GLCH je postigao ATH cijenu od 2.99 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GLCH?
GLCH je vidio ATL cijenu od 0.00252298 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GLCH?
24-satni obujam trgovanja za GLCH je -- USD.
Hoće li GLCH još narasti ove godine?
GLCH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GLCH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:18:00 (UTC+8)

Glitch Protocol (GLCH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.