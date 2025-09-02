Glitch Protocol (GLCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00352798 24-satna najniža cijena $ 0.00371587 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 2.99 Najniža cijena $ 0.00252298 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) -4.97% Promjena cijene (7D) -7.29%

Glitch Protocol (GLCH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00352902. Tijekom protekla 24 sata, GLCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00352798 i najviše cijene $ 0.00371587, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLCH je $ 2.99, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00252298.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLCH se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -4.97% u posljednjih 24 sata i -7.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Glitch Protocol (GLCH)

Tržišna kapitalizacija $ 247.60K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 313.78K Količina u optjecaju 70.14M Ukupna količina 88,888,888.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Glitch Protocol je $ 247.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLCH je 70.14M, s ukupnom količinom od 88888888.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 313.78K.