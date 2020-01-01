ghostwire (GWIRE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ghostwire (GWIRE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ghostwire (GWIRE) Informacije ghostwire is an a no-code AI agent creation project, allowing users to spin up unique, personalized agents within minutes - and launch them within seconds. Users can assign a personality to an agent - as well as a main directive - and share their creations with the community. ghostwire features a number of 'anomalous' agents, overwriting, interfacing and changing their own environment and the platform itself, when appropriate. Službena web stranica: https://ghostwire.ai Kupi GWIRE odmah!

ghostwire (GWIRE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ghostwire (GWIRE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 245.96K $ 245.96K $ 245.96K Ukupna količina: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Količina u optjecaju: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 245.96K $ 245.96K $ 245.96K Povijesni maksimum: $ 0.00081483 $ 0.00081483 $ 0.00081483 Povijesni minimum: $ 0.00004853 $ 0.00004853 $ 0.00004853 Trenutna cijena: $ 0.00024698 $ 0.00024698 $ 0.00024698 Saznajte više o cijeni ghostwire (GWIRE)

ghostwire (GWIRE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ghostwire (GWIRE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GWIRE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GWIRE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GWIRE tokena, istražite GWIRE cijenu tokena uživo!

GWIRE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GWIRE? Naša GWIRE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GWIRE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!