Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02711077 24-satna najniža cijena $ 0.02846191 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 2.11 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.21% Promjena cijene (1D) -0.33% Promjena cijene (7D) +26.24%

Ghost (GHOST) cijena u stvarnom vremenu je $0.02819213. Tijekom protekla 24 sata, GHOSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02711077 i najviše cijene $ 0.02846191, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GHOST je $ 2.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GHOST se promijenio za +1.21% u posljednjih sat vremena, -0.33% u posljednjih 24 sata i +26.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ghost (GHOST)

Tržišna kapitalizacija $ 782.82K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 782.83K Količina u optjecaju 27.85M Ukupna količina 27,850,928.32378739

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ghost je $ 782.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GHOST je 27.85M, s ukupnom količinom od 27850928.32378739. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 782.83K.