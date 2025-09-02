Više o GHOST

Ghost Logotip

Ghost Cijena (GHOST)

Neuvršten

1 GHOST u USD cijena uživo:

$0.0281077
$0.0281077
-0.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Ghost (GHOST)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:56:03 (UTC+8)

Ghost (GHOST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+1.21%

-0.33%

+26.24%

+26.24%

Ghost (GHOST) cijena u stvarnom vremenu je $0.02819213. Tijekom protekla 24 sata, GHOSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02711077 i najviše cijene $ 0.02846191, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GHOST je $ 2.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GHOST se promijenio za +1.21% u posljednjih sat vremena, -0.33% u posljednjih 24 sata i +26.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ghost (GHOST)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ghost je $ 782.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GHOST je 27.85M, s ukupnom količinom od 27850928.32378739. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 782.83K.

Ghost (GHOST) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ghost u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ghost u USD iznosila je $ +0.0187736017.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ghost u USD iznosila je $ +0.0147431138.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ghost u USD iznosila je $ +0.010688653600088212.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.33%
30 dana$ +0.0187736017+66.59%
60 dana$ +0.0147431138+52.30%
90 dana$ +0.010688653600088212+61.07%

Što je Ghost (GHOST)

GHOST is a Proof of Stake privacy coin to help make you nothing but a "ghost" when transacting online!

Ghost Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ghost (GHOST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ghost (GHOST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ghost.

Provjerite Ghost predviđanje cijene sada!

GHOST u lokalnim valutama

Ghost (GHOST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ghost (GHOST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GHOST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ghost (GHOST)

Koliko Ghost (GHOST) vrijedi danas?
Cijena GHOST uživo u USD je 0.02819213 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GHOST u USD?
Trenutačna cijena GHOST u USD je $ 0.02819213. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ghost?
Tržišna kapitalizacija za GHOST je $ 782.82K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GHOST?
Količina u optjecaju za GHOST je 27.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GHOST?
GHOST je postigao ATH cijenu od 2.11 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GHOST?
GHOST je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GHOST?
24-satni obujam trgovanja za GHOST je -- USD.
Hoće li GHOST još narasti ove godine?
GHOST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GHOST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:56:03 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.