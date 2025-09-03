Garbage (GARBAGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.061799$ 0.061799 $ 0.061799 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -2.76% Promjena cijene (7D) -2.76%

Garbage (GARBAGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GARBAGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GARBAGE je $ 0.061799, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GARBAGE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Garbage (GARBAGE)

Tržišna kapitalizacija $ 18.56K$ 18.56K $ 18.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.92K$ 24.92K $ 24.92K Količina u optjecaju 74.45M 74.45M 74.45M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Garbage je $ 18.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GARBAGE je 74.45M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.92K.