fxhash Cijena danas

Trenutačna cijena fxhash (FXH) danas je $ 0.00334242, s promjenom od 4.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FXH u USD je $ 0.00334242 po FXH.

fxhash trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,739,122, s količinom u optjecaju od 520.00M FXH. Tijekom posljednja 24 sata, FXH trgovao je između $ 0.00325216 (niska) i $ 0.00352676 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03486908, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00324747.

U kratkoročnim performansama, FXH se kretao +0.36% u posljednjem satu i -14.32% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu fxhash (FXH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M Količina u optjecaju 520.00M 520.00M 520.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija fxhash je $ 1.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FXH je 520.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.34M.