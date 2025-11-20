FUSION Cijena danas

Trenutačna cijena FUSION (FSN) danas je $ 0.00543319, s promjenom od 2.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FSN u USD je $ 0.00543319 po FSN.

FUSION trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 425,065, s količinom u optjecaju od 78.23M FSN. Tijekom posljednja 24 sata, FSN trgovao je između $ 0.00532068 (niska) i $ 0.00547448 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 9.76, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, FSN se kretao +0.18% u posljednjem satu i -10.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FUSION (FSN)

Tržišna kapitalizacija $ 425.07K$ 425.07K $ 425.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 427.95K$ 427.95K $ 427.95K Količina u optjecaju 78.23M 78.23M 78.23M Ukupna količina 78,766,088.125 78,766,088.125 78,766,088.125

