Furfication (FUR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00548327$ 0.00548327 $ 0.00548327 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.72% Promjena cijene (1D) +1.54% Promjena cijene (7D) -7.90% Promjena cijene (7D) -7.90%

Furfication (FUR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FURtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUR je $ 0.00548327, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUR se promijenio za -0.72% u posljednjih sat vremena, +1.54% u posljednjih 24 sata i -7.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Furfication (FUR)

Tržišna kapitalizacija $ 40.93K$ 40.93K $ 40.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.93K$ 40.93K $ 40.93K Količina u optjecaju 999.32M 999.32M 999.32M Ukupna količina 999,323,706.193106 999,323,706.193106 999,323,706.193106

Trenutačna tržišna kapitalizacija Furfication je $ 40.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FUR je 999.32M, s ukupnom količinom od 999323706.193106. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.93K.