Frontier Logotip

Frontier Cijena (FRONT)

Neuvršten

1 FRONT u USD cijena uživo:

$0.14214
-3.80%1D
Grafikon aktualnih cijena Frontier (FRONT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:15:25 (UTC+8)

Frontier (FRONT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.137997
24-satna najniža cijena
$ 0.207352
24-satna najviša cijena

$ 0.137997
$ 0.207352
$ 6.71
$ 0.12546
-0.40%

-3.89%

-10.00%

-10.00%

Frontier (FRONT) cijena u stvarnom vremenu je $0.142127. Tijekom protekla 24 sata, FRONTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.137997 i najviše cijene $ 0.207352, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRONT je $ 6.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.12546.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRONT se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, -3.89% u posljednjih 24 sata i -10.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frontier (FRONT)

$ 12.79M
--
$ 12.79M
90.00M
89,999,999.99994336
Trenutačna tržišna kapitalizacija Frontier je $ 12.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRONT je 90.00M, s ukupnom količinom od 89999999.99994336. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.79M.

Frontier (FRONT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Frontier u USD iznosila je $ -0.0057638668812987.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Frontier u USD iznosila je $ -0.0339054475.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Frontier u USD iznosila je $ -0.0382697555.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Frontier u USD iznosila je $ -0.05828161592925438.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0057638668812987-3.89%
30 dana$ -0.0339054475-23.85%
60 dana$ -0.0382697555-26.92%
90 dana$ -0.05828161592925438-29.08%

Što je Frontier (FRONT)

Frontier is a chain-agnostic DeFi aggregation layer. With our applications, users can participate in protocol tracking and management, staking, liquidity provision, CDP creation & monitoring, and more.

Resurs Frontier (FRONT)

Službena web-stranica

Frontier Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Frontier (FRONT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Frontier (FRONT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Frontier.

Provjerite Frontier predviđanje cijene sada!

FRONT u lokalnim valutama

Frontier (FRONT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Frontier (FRONT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FRONT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Frontier (FRONT)

Koliko Frontier (FRONT) vrijedi danas?
Cijena FRONT uživo u USD je 0.142127 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FRONT u USD?
Trenutačna cijena FRONT u USD je $ 0.142127. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Frontier?
Tržišna kapitalizacija za FRONT je $ 12.79M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FRONT?
Količina u optjecaju za FRONT je 90.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FRONT?
FRONT je postigao ATH cijenu od 6.71 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FRONT?
FRONT je vidio ATL cijenu od 0.12546 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FRONT?
24-satni obujam trgovanja za FRONT je -- USD.
Hoće li FRONT još narasti ove godine?
FRONT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FRONT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Frontier (FRONT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.