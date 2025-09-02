Frontier (FRONT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.137997 $ 0.137997 $ 0.137997 24-satna najniža cijena $ 0.207352 $ 0.207352 $ 0.207352 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.137997$ 0.137997 $ 0.137997 24-satna najviša cijena $ 0.207352$ 0.207352 $ 0.207352 Najviša cijena ikada $ 6.71$ 6.71 $ 6.71 Najniža cijena $ 0.12546$ 0.12546 $ 0.12546 Promjena cijene (1H) -0.40% Promjena cijene (1D) -3.89% Promjena cijene (7D) -10.00% Promjena cijene (7D) -10.00%

Frontier (FRONT) cijena u stvarnom vremenu je $0.142127. Tijekom protekla 24 sata, FRONTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.137997 i najviše cijene $ 0.207352, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRONT je $ 6.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.12546.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRONT se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, -3.89% u posljednjih 24 sata i -10.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frontier (FRONT)

Tržišna kapitalizacija $ 12.79M$ 12.79M $ 12.79M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.79M$ 12.79M $ 12.79M Količina u optjecaju 90.00M 90.00M 90.00M Ukupna količina 89,999,999.99994336 89,999,999.99994336 89,999,999.99994336

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frontier je $ 12.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRONT je 90.00M, s ukupnom količinom od 89999999.99994336. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.79M.