FROK (FROK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.037156 24-satna najniža cijena $ 0.03924072 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.037156 24-satna najviša cijena $ 0.03924072 Najviša cijena ikada $ 0.250266 Najniža cijena $ 0.01712246 Promjena cijene (1H) +0.63% Promjena cijene (1D) -1.01% Promjena cijene (7D) +0.58%

FROK (FROK) cijena u stvarnom vremenu je $0.03883832. Tijekom protekla 24 sata, FROKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.037156 i najviše cijene $ 0.03924072, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROK je $ 0.250266, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01712246.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROK se promijenio za +0.63% u posljednjih sat vremena, -1.01% u posljednjih 24 sata i +0.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FROK (FROK)

Tržišna kapitalizacija $ 7.77M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.27M Količina u optjecaju 200.92M Ukupna količina 420,690,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FROK je $ 7.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROK je 200.92M, s ukupnom količinom od 420690000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.27M.