FROK Logotip

FROK Cijena (FROK)

Neuvršten

1 FROK u USD cijena uživo:

$0.0386833
-1.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena FROK (FROK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:23:50 (UTC+8)

FROK (FROK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.037156
24-satna najniža cijena
$ 0.03924072
24-satna najviša cijena

$ 0.037156
$ 0.03924072
$ 0.250266
$ 0.01712246
+0.63%

-1.01%

+0.58%

+0.58%

FROK (FROK) cijena u stvarnom vremenu je $0.03883832. Tijekom protekla 24 sata, FROKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.037156 i najviše cijene $ 0.03924072, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROK je $ 0.250266, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01712246.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROK se promijenio za +0.63% u posljednjih sat vremena, -1.01% u posljednjih 24 sata i +0.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FROK (FROK)

$ 7.77M
--
$ 16.27M
200.92M
420,690,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija FROK je $ 7.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROK je 200.92M, s ukupnom količinom od 420690000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.27M.

FROK (FROK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FROK u USD iznosila je $ -0.00039861586801822.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FROK u USD iznosila je $ +0.0051260950.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FROK u USD iznosila je $ -0.0042220593.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FROK u USD iznosila je $ -0.008320319872495654.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00039861586801822-1.01%
30 dana$ +0.0051260950+13.20%
60 dana$ -0.0042220593-10.87%
90 dana$ -0.008320319872495654-17.64%

Što je FROK (FROK)

The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs FROK (FROK)

Službena web-stranica

FROK Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FROK (FROK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FROK (FROK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FROK.

Provjerite FROK predviđanje cijene sada!

FROK u lokalnim valutama

FROK (FROK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FROK (FROK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FROK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FROK (FROK)

Koliko FROK (FROK) vrijedi danas?
Cijena FROK uživo u USD je 0.03883832 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FROK u USD?
Trenutačna cijena FROK u USD je $ 0.03883832. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FROK?
Tržišna kapitalizacija za FROK je $ 7.77M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FROK?
Količina u optjecaju za FROK je 200.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FROK?
FROK je postigao ATH cijenu od 0.250266 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FROK?
FROK je vidio ATL cijenu od 0.01712246 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FROK?
24-satni obujam trgovanja za FROK je -- USD.
Hoće li FROK još narasti ove godine?
FROK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FROK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:23:50 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.