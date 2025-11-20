Freya Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena Freya Protocol (FREYA) danas je $ 0.00803054, s promjenom od 5.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FREYA u USD je $ 0.00803054 po FREYA.

Freya Protocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,015,494, s količinom u optjecaju od 500.31M FREYA. Tijekom posljednja 24 sata, FREYA trgovao je između $ 0.00763104 (niska) i $ 0.00857563 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04563979, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00004021.

U kratkoročnim performansama, FREYA se kretao -0.27% u posljednjem satu i -19.75% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Freya Protocol (FREYA)

Tržišna kapitalizacija $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M Količina u optjecaju 500.31M 500.31M 500.31M Ukupna količina 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

Trenutačna tržišna kapitalizacija Freya Protocol je $ 4.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FREYA je 500.31M, s ukupnom količinom od 548599973.8588991. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.40M.