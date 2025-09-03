Forky (FORKY) Informacije o cijeni (USD)

Forky (FORKY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FORKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FORKY je $ 0.01158817, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FORKY se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, +0.62% u posljednjih 24 sata i -1.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Forky (FORKY)

Tržišna kapitalizacija $ 14.89K$ 14.89K $ 14.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.89K$ 14.89K $ 14.89K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Forky je $ 14.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FORKY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.89K.